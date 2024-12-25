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HBL邱靖追籃球夢 前男籃國手父親放手支持

2024/12/25 16:33（12/25 16:51 更新）
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南山高中25日在113學年度HBL高中籃球聯賽男子組複賽以84比63擊敗花蓮體中，其中邱靖（右）貢獻7分7籃板，前台灣男籃國手、邱靖父親邱宗志（左）也到場替兒子加油。中央社記者陳容琛攝 113年12月25日
南山高中25日在113學年度HBL高中籃球聯賽男子組複賽以84比63擊敗花蓮體中，其中邱靖（右）貢獻7分7籃板，前台灣男籃國手、邱靖父親邱宗志（左）也到場替兒子加油。中央社記者陳容琛攝 113年12月25日
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（中央社記者陳容琛台北25日電）南山高中今天在HBL男子組複賽以84比63擊敗花蓮體中，前台灣男籃國手邱宗志也到場替兒子邱靖加油，他透露，邱靖今年想改打籃球，決定放手讓兒子追夢。

擁有近200公分傲人身材的邱靖，出生自名副其實的籃球世家，除了父親邱宗志是前台灣男籃國手，外公錢一飛是前台灣男籃知名總教練，舅舅錢韋成是台灣職籃T1聯盟前台南台鋼獵鷹的總經理，而母親錢韋杉則為知名女藝人。

從小邱靖即展現良好的運動基因，甚至在國二拿到高爾夫球獎學金，讓他得以前往美國讀書，在美國期間也是籃球、高爾夫球「雙棲」，只是以高爾夫球為主，然而今年暑假返台投入U18台灣男籃培訓隊，邱靖愛上與團隊拚戰感覺，因此毅然決然改征戰籃球賽場，並加入高中籃球聯賽HBL名校南山高中。

邱宗志今天接受媒體聯訪時笑說，聽邱靖想打籃球，其實這一年就有察覺兒子對籃球愈來愈感興趣，雖然一開始有點不知所措，但後來轉念一想，還是放手讓兒子追夢，「與其阻止他導致之後留下遺憾，不如讓他放膽嘗試，同時能透過這次經驗，找到自己真正喜歡的東西。」

邱宗志趁著耶誕假期回到台灣，並到場觀看邱靖踏上HBL男子組複賽的舞台，他透露平常都會關注兒子影片，並以截圖方式提供建議，「雖然他的比賽經驗比較少，但感覺狀況有愈來愈好。」邱靖則自評，複賽前幾場遇到一些低潮，不過信心有調整回來，攜手球隊前進8強。（編輯：李亨山）1131225

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邱靖
父親是前男籃國手 邱靖期待在HBL舞台亮相
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