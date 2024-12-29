嘉義酒廠鍾馗及達摩藏酒受好評 114年再推關公

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）嘉義酒廠去年與酒標設計師謝定士，推出以鍾馗畫作為酒標的限量藏酒被搶購一空後，今年再推達摩藏酒，同樣銷售一空；明年將再與謝定士合作，推出「關公」藏酒，可望再引起搶購。

謝定士今天接受中央社記者訪問表示，現在人買酒與以前人買酒有差異性，早期就是買來喝，現在多了收藏項目，嘉義酒廠因而與他研議以古人作為酒標，限量發售「原酒」收藏系列，試市場水溫。

謝定士說，去年鍾馗系列畫作為酒標的限量藏酒被搶購一空後，今年再推出達摩系列藏酒，同樣銷售一空，明年預計推出關公畫作系列。

台灣菸酒公司嘉義酒廠推廣中心主任王秉仁說，去年首推鍾馗系列藏酒，受到熱烈迴響，今年迎接小龍年推達摩系列好酒，並在這週末邀藏酒幕後操盤手謝定士（綽號黑士）到推廣中心簽名，以提高鍾馗及達摩系列藏酒價值度。

嘉義酒廠指出，這系列古人畫作藏酒屬玉山陳高（高粱酒）「原酒」，不經過調配，開甕後直接包裝，每一個系列限量600瓶，不是想買就買得到，必須經過抽籤，目前市場價格已漲翻倍。

嘉義酒廠指出，位於民雄工業區的酒廠推廣中心，現正展出達摩系列藏酒，還有近百件藝術酒瓶，歡迎參觀。謝定士原為嘉義酒廠員工，在台灣菸酒公司還是菸酒公賣局時期，就任職於嘉義酒廠，因自身興趣，擅長繪製古代人物，本身也是陶藝家，退休後轉任酒標設計師。（編輯：陳仁華）1131229

飲酒警語：飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒。