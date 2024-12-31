民眾愛電輔車 高市交通局增加投放YouBike2.0E

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（中央社記者林巧璉高雄31日電）高雄YouBike2.0E電動輔助自行車500輛自111年11月啟用迄今，每日平均週轉率高達8.5次，廣獲民眾好評，交通局已再投入1300輛，總數量達1800輛。

YouBike2.0E電動輔助自行車的特性是利用電力輔助，讓騎乘民眾更省力、更輕鬆。依系統顯示，就曾有民眾使用YouBike2.0E電輔車從岡山阿公店水庫騎到捷運鳳山國中站，騎乘距離就超過20公里，足見YouBike2.0E電動輔助自行車，不僅讓民眾通勤有更多交通選擇，也有效擴大觀光或休憩遊程距離。

高雄市交通局統計，YouBike2.0E電輔車騎乘前3名為高醫商圈的捷運後驛站（2號出口）與自由察哈爾一街口、夢時代周邊時代大道中華路口（西北側）與捷運凱旋站（3號出口），以及台鐵鳳山站（曹公路）與捷運鳳山站（1號出口），顯示YouBike2.0E已成為民眾通勤、通學及購物等重要轉乘運具。

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交通局今天指出，高雄YouBike2.0結合各種大眾運輸工具及優惠政策，包括TPASS通勤月票、轉乘優惠及學生優惠等，共同響應節能減碳綠生活，12月7日單日就有高達6萬3019人次使用，突破高雄YouBike2.0單日使用人次紀錄。

交通局運輸設施科表示，為擴大提供保障，除原已提供的騎乘者傷害險，高雄YouBike2.0自今年7月1日起新增公共自行車第三人責任險；只要透過App或YouBike官網登入勾選同意加入公共自行車傷害險即可免費投保，保障騎乘者安全；交通局表示，目前高雄市傷害險投保比率已逾9成，呼籲未加入民眾儘速投保。（編輯：謝雅竹）1131231