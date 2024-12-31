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中山二派出所改建因地質鬆軟流標 北市：減樓層因應

2024/12/31 15:34（12/31 15:46 更新）
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台北市警察局規畫改建中山分局中山二派出所，但因地質鬆軟等因素流標2次，後經減樓層重編預算送北市議會審議通過，若順利發包成功，預估將於2027年完工。圖為中山二派出所改建前外觀。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 113年12月31日
台北市警察局規畫改建中山分局中山二派出所，但因地質鬆軟等因素流標2次，後經減樓層重編預算送北市議會審議通過，若順利發包成功，預估將於2027年完工。圖為中山二派出所改建前外觀。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 113年12月31日
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（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市警局中山二派出所號稱「天下第一所」，建物使用至今70年，因使用磚木興建，警局規劃改建，但流標2次。警方今天表示，流標是受地質鬆軟等因素，以減樓層等方式因應

台北市警察局中山分局中山二派出所位於中山北路2段與民生西路交叉口，因鄰近八大聲色場所，派出所過去常須處理幫派、酒店糾紛等事件，被外界封為「天下第一所」。

北市警局透過資料指出，1954年興建完成的中山二派出所，因屋況老舊，使用至今70年，內部使用空間不足，且建物為磚頭及木材興建，為確保建物使用安全及符合現行建築耐震規範，台北市政府於2020年10月核定委託工務局新建工程處代辦興建。

警方表示，中山二派出所已搬遷至中山北路2段59巷21號2樓之4繼續為民眾服務，市警局把派出所改建案預算送入台北市議會審議，但在今年8月、9月對外招標時，卻因無廠商投標而流標。

警方指出，2次流標原因是中山二派出所的基地地質鬆軟，且面積過小僅442平方公尺，加上評估進行連續壁施工時，無足夠施作空間，若以原規劃開挖深度及樓層高度施工，將導致施工困難且可能損壞鄰房的風險，因此才沒有廠商願意投標。

警方說，中山二派出所原本規劃改建為11樓、地下3樓，經2次流標後，改為地上7樓、地下1樓，並以鋼構方式興建，且規劃11間待勤室，符合中山二派出所員警勤務，總工程經費為新台幣3.7億餘元。

警方表示，中山二派出所改建案經再次提案送入議會審議後通過，後續將對外發包，若招標過程順利，預估2027年底完工。（編輯：李錫璋）1131231

#中山二派出所
#台北市
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