清水那方抗議強制被接管 彰化縣府：延期辦理

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（中央社記者鄭維真彰化縣3日電）彰化縣政府認定社頭鄉清水那方溫泉露營區有違章建築及違法經營旅宿業等缺失，原訂今天強制接管，業者上午到縣府遞陳情書抗議並提出異議，縣府表示將開會研議，延期辦理。

清水那方經營業者為清水匯公司，今天與數十名員工在露營區外拉布條，隨後到彰化縣政府遞陳情書，抗議縣府將露營區斷水斷電並要強制接管。劉姓員工說，受影響員工約20多人，多數都有家庭，現在工作沒了，這個年不好過。

業者律師接受媒體聯訪時表示，彰化縣政府辦理促參，由清水匯公司努力經營3年，但縣府卻因修繕和管理溫泉不當，溫泉水量下降超過一半，遭他們拒絕點交，即違反契約並陸續做出違法處分，包括認為帳篷是違建，將合法露營場地認定為違法旅宿，呼籲縣府應回歸契約規定。

律師指出，已對縣府違法處分提出訴願和行政訴訟，後續會針對縣府以不當事實歪曲進行國家賠償訴求。

縣府城觀處表示，清水匯公司於「彰化縣社頭清水岩溫泉露營區委託營運OT案」營運期間，因違章建築未改善，經台中高等行政法院裁定業者聲請停止拆除無理由。

此外，業者溫泉區未點交、生態區未依約開放、不當得利未返還等11項重大違約，經縣府3次以上通知逾期未改善，縣府已於民國113年12月27日與廠商終止契約，其餘事項將陸續透過法律程序解決。

城觀處說明，廠商遭縣府裁罰違約金新台幣3530萬元，迄今未繳納，經縣府向彰化地方法院聲請強制執行，彰化地院民事執行處函覆此公司名下無財產可供執行，恐難繼續營運園區。

城觀處表示，因業者對強制接管處分提出異議，縣府需會同各局處依法研議並作妥適處分，將延期辦理，未來接管營運後，廠商所屬資產、設備等應於1個月內撤離。（編輯：郭諭儒）1140103