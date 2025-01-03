翁章梁跳三振舞 推「嘉義優鮮」嚴選年節伴手禮

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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）嘉義縣府今天在縣府中庭宣傳「嘉義優鮮」品牌嚴選的年節伴手禮，介紹700多項優良產品，並結合棒球熱潮，邀職棒啦啦隊女孩助陣，與縣長翁章梁合跳三振舞為活動帶來高潮。

嘉義縣府農業處今天舉辦「嘉義優鮮產品發布暨年節伴手禮宣傳記者會」，邀嘉義優鮮品牌農特產品業者到縣府中庭擺攤，宣傳年節伴手禮。

農業處並邀啦啦隊女孩筠熹與檸檬、微風超市總經理西川正史及新加坡網紅和直播主Daniel’s recommendation參加，共同為活動注入熱烈的氛圍。

翁章梁則與筠熹與檸檬一同書寫春聯，品嚐擺在現場的農特產品與業者拍宣傳照，過程中筠熹與檸檬拉著翁章梁一起跳三振舞，雖然翁章梁手忙腳亂，卻把整場活動帶到高潮。

翁章梁接受媒體聯訪表示，「嘉義優鮮」是嘉義縣農產金字招牌，代表著品質與安全的雙重保證。從食品安全、產品特色到發展潛力，每一款產品都經過嚴格把關，選出的每個商品都能真正代表嘉義的好味道。

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翁章梁說，嘉義縣政府今年還特別推出了精心設計的嘉義優鮮年節型錄，積極邀請企業支持採購優質在地農特產品，為嘉義的農業發展加油。消費者只需要認明「嘉義優鮮」標籤，並掃描QR-Code，即可了解產品的詳細資訊。

農業處表示，目前通過嘉義優鮮認證的店家已累計233家業者加入，商品數量突破785項，各家業者嚴選推出新春伴手禮，除了有春節傳統應景的烏魚子、鳳梨酥、柿餅、果乾、山葵禮盒、阿里山茶及精品咖啡，還有更多好吃的休閒零嘴等農特產伴手禮，應有盡有。（編輯：謝雅竹）1140103

嘉義縣政府農業處3日在縣府中庭舉辦「嘉義優鮮產品發布暨年節伴手禮宣傳記者會」，職棒啦啦隊女孩筠熹（左）與檸檬（右）到場助陣，與縣長翁章梁（中）合跳三振舞。中央社記者蔡智明攝 114年1月3日