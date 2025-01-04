黃偉哲偕新加坡網紅推銷台南農漁產 10分鐘完售

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（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市長黃偉哲今天攜手新加坡網紅，直播推銷台南農漁產品，開播10分鐘，所有產品被新加坡消費者搶購一空。

台南市農業局拓展台南農漁產品，請來新加坡網紅今起連續3天直播行銷，首站在台南市麻豆柚兒園，黃偉哲也到場共同介紹；現場則準備柚香椒鹽麵、和風沙拉料理、蜂蜜柚子茶、柚香咖啡等試吃品嘗。

黃偉哲表示，市府過去帶著農特產品到新加坡販售，通路是實體賣場，此次透過網紅線上直播販賣，堪稱開拓新銷售管道，也讓新加坡消費者認識台南農特產，未來將持續以直播、電商等管道，讓台南產品走向國際舞台。

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市府新聞稿指出，新加坡新台灣館民國113年11月16日開幕，作為結合實體和線上直播的台灣產品銷售平台，成功推出多家台南農漁產品上架新台灣館販售。此次請來新加坡網紅，透過現場直播推廣，更可同步下單購買，打造「即看即買」消費新體驗。

新加坡網紅接著將造訪台南多個景點及介紹農特產品，包括北門區洋香瓜園、新化區瓜瓜園、楠西區一夫安心棗園、官田區宏宇農產生技、麻豆區綠園牧場、周氏蝦捲等，1月6日將在河樂廣場直播，匯聚11間廠商展銷產品。（編輯：孫承武）1140104