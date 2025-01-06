新北某高中學生舉五星旗喊回歸祖國 校方追蹤輔導

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（中央社記者魯鋼駿新北6日電）網路社群流傳新北某高中學生舉五星旗並自稱是「台灣省高中生」，希望能回歸祖國，引發議論。該校校長今天表示，若要吸引關注應拍攝正向內容，而非引起社會負面聲量影片，將追蹤與輔導。

網路近來流傳影片，有3人舉中國五星旗並自稱台灣省高中生，片中喊說希望能「回歸祖國」「此生無悔入華夏，來世還做中國人」後，言行引網友議論與批評。

該校校長今天接受媒體聯訪表示，學生稱影片是在2週前拍攝，動機純粹是吸引「小粉紅」關注；至於台詞、動作則是模仿網路影片內容，配音也是來自網路。

校長說，起初校方以為是有團體或個人引導學生拍攝影片，但事後和學生訪談後並未發現此情況。

校長表示，已指導學生若對政治認同有想法，須注意社會觀感，維持學校聲譽，也要讓學校能維持正常運作，不要影響學生正常上課、老師正常教學。

若要吸引網友關注，校長說，希望學生拍攝正向內容，不要拍攝會引起社會負面聲量影片，對社會產生不良影響，特別是對國家、元首做出不良的語言與動作。

校長表示，學生已知逾越行為，感到後悔、心情低落，將持續透過學校行政對學生進行關懷與輔導。（編輯：方沛清）1140106