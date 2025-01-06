花蓮漁港向日廣場活化 縣府盼業者進駐發展海洋文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮漁港旁向日廣場，曾是民眾拍照打卡熱門點，歷經漁會與業者合約糾紛等因素沉寂多年，近年賞鯨業者進駐，今天1家老字號魚丸店家遷入，縣府盼成為發展海洋文化基地。

向日廣場原稱「鳥踏石廣場」，縣府2005年獲當時農委會漁業署資金挹注新台幣1.3億元興建休閒漁產集中地，但在2007年完工後，委外營運不順、多次流標，閒置7年多，還遭審計室點名；2013年縣府農業處委託花蓮區漁會接手經營，並斥資1000萬元整修、改裝，更名為「向日廣場」營運，2018年漁會與業者因合約糾紛興訟而全面閒置，直到2020年官司結束，縣府再編列預算，進行向日廣場整建與修繕。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受媒體聯訪表示，向日廣場是縣府發展海洋文化重要基地，近2年再度修繕完成，靠近賞鯨碼頭前排建築，有11個空間由漁會承租、賞鯨業者進駐，後排10個空間，有林記魚丸、魚市愛玩等，並保留1空間作為縣府海洋教育功能館，2樓有16間正招商中，希望大家協力活化此區域。

至於新的魚市場部分，陳淑雯指出，去年經公開標租，也由漁會承租，後續進行規劃；原本舊有假日魚市將搬遷至新的觀光魚市場，希望在春節假期開幕，詳細開幕時間會在官網公布。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

花蓮漁港舊有假日魚市共9戶攤商，營運近30年，以經營販售水產魚鮮、熟食、小吃店家為主，均為鐵皮屋搭建而成，因用地屬港務公司、營業用地不符，拆遷問題屢被提及。

因此，縣府爭取花東永續發展基金經費逾5600萬元，在向日廣場旁新建觀光魚市，分為2期工程，設有採光廊道、水電等設備，建築面積近2000平方公尺，結合漁業及觀光產業，作為海洋資源廊帶，與漁會、當地漁村及漁民共同推動海洋生態教育及串聯海洋生態體驗遊程及食魚教育等。（編輯：陳仁華）1140106

花蓮漁港旁的向日廣場曾是民眾拍照打卡熱門點，歷經漁會與業者因合約糾紛等因素沉寂多年，6日1家老字號魚丸業者進駐，縣府農業處長陳淑雯（後中）到場祝賀。中央社記者李先鳳攝 114年1月6日