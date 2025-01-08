台東縣府攜手地方 蘭嶼綠島垃圾113年減少1.2萬公斤

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）離島垃圾為患、環境壓力日升，在台東縣政府與地方合作下，推動減少一次性塑膠製品，多重努力下，蘭嶼與綠島垃圾去年減少1萬2000公斤，減緩垃圾爆滿壓力。

台東縣環保局今天發布新聞稿表示，隨著觀光人數增加，蘭嶼、綠島環境壓力日益升高，透過環保宣導從源頭減少垃圾量，喚起更多人對減少一次性塑膠製品使用的重視，民國113年垃圾清理數據顯示廢棄物總重1萬7614.5公斤，較112年的2萬9788公斤，減少約1萬2000公斤。

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環保局表示，這項成果顯示除推動垃圾減量措施奏效，也充分展現縣府攜手結合地方鄉里及社區團隊的緊密合作，共同解決蘭嶼與綠島的環境衛生挑戰，縣府將持續推動環境管理與衛生政策，全面提升生活環境條件，確保居民生活品質。

台東縣環保局長郭建成表示，去年清理規劃主要針對蘭嶼的開元港、航空站、東清灣，以及綠島的遊客中心、南寮漁港及柚子湖等重點區域進行環境復原，清理內容包括海岸漂流木與海漂垃圾，及恢復街道通行與周邊環境整潔，迅速改善當地居民與遊客生活品質。（編輯：陳仁華）1140108