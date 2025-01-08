彰化市大埔路施作標線型人行道 居民憂危險籲停工

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰縣府在彰化市大埔路施作全長約1公里長的標線型人行道及停車彎，作為友善人行道的示範道路；不過當地居民卻認為，工程影響機車出入，且汽機車共用車道危險，要求縣府停工。

彰化縣政府也發新聞稿回應說明，目前工程已施作到一半，將觀察1週後的車流狀況，若可行會持續推進，目標在農曆年前完工，不過為考量整體交通環境改善成效，縣府將進行半年觀察期，確認改善成效。

彰化市大埔路商家眾多，汽機車出入頻繁，行人空間不足，險象環生，彰縣府為改善行人通行空間，在大埔路進行改善工程，預估道路改善長度約1公里，其中標線型人行道長度約900公尺，道路寬度由3.5公尺調整至3.2公尺，同時設置1.5公尺寬的機車臨停格及0.9至1.2公尺寬的標線型人行道。

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不過彰化市延平里長陳雯嘉、延和里長王勝和今天下午帶領10多名里民，在大埔路抗議縣府工程造成民眾出入不便；2人說明，道路寬度緊縮後，機車出入不便，且工程除造成塞車外，當砂石車通行時，汽機車共用車道，反而易發生交通事故。

針對民眾的抗議，縣府也回應指出，工程利用車道瘦身後多出的車道寬度及舊有路肩空間，配置標線型人行道及停車彎等，其中標線型人行道可提供行人清晰的行走區域，避免行人與車輛混行，減少交通事故發生機會，另停車彎則可提供消費者機車停放空間及商家卸貨空間，以不妨礙用路人正常行駛範圍，有效提高行車順暢度及行人安全性，並帶動商圈經濟發展。（編輯：李淑華）1140108