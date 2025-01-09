二林芳苑反火葬場自救會與警爆衝突 縣府說明會流會

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（中央社記者鄭維真彰化9日電）彰化縣府今天預計辦火葬場說明會，二林芳苑反火葬場自救會要求撤案，當場撒冥紙、丟雞蛋，並與警方爆發推擠衝突，最後在民政處代理處長陳俊南宣布流會下，群眾才散去。

彰化縣政府擬於二林鎮、芳苑鄉交界處設置火葬場，原本預計今天上午舉行生命園區設置案說明會，邀請得標廠商、建築師報告當時選址參數，針對水及空氣污染防制、火化設備、園區概況圖等向當地居民說明。

不過，二林芳苑反火葬場自救會強烈反對在當地設火葬場，數百名成員提前於場外集結，舉牌抗議，並唱牽亡歌、撒冥紙，更將縣長王惠美黑白照放置車頂上，車上並貼「我要招商，不要招喪」等字。

彰化縣警察局芳苑分局及其餘分局支援，共出動約120名警力戒備，會場開放民眾入場沒多久，自救會不斷高喊「火葬場撤案」，試圖阻止說明會開始，隨後朝台前丟雞蛋、撒冥紙，與警方爆發推擠衝突，過程中桌椅被掀翻，還有1名抗議民眾跌倒不適，在多人護送下離開會場。

自救會不滿陳俊南在台前發言內容，一路包圍到停車場不讓他離開，並蛋洗陳俊南座車，最後他宣布流會，才平息這場抗爭。

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自救會副會長林麗美表示，二林、芳苑是農業重鎮，無論是紅菜頭、蔥、稻米等都是居民心血，若以後火葬場蓋在此區，誰還會來買，屆時重創居民生計，人口流失，豈非要滅鎮？

陳俊南接受媒體聯訪時說，縣府盼與大家說明生命園區規劃，但民眾今天不願意聽，讓他感到遺憾，希望未來有機會理性溝通，理解對方疑慮在哪裡；至於被問及是否傾向撤案，他說目前還不考慮，必須先把整套規劃說清楚，會持續努力進行雙方溝通。（編輯：陳仁華）1140109