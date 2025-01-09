花蓮年貨大街23日開賣 天天抽香港花蓮來回機票

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）花蓮年貨大街將於23日至27日在花蓮日出大道開賣，80家攤商分為年菜、年貨、農漁貨及伴手禮等4區，消費滿新台幣250元可獲摸彩券，天天抽花蓮香港來回機票。

迎接農曆春節，花蓮縣府23日起一連5天，每天下午3時至晚間10時在日出大道重慶路至成功街開設年貨大街，與太平洋燈會結合，串聯東大門夜市、中華商圈等。

花蓮縣府今天舉行年貨大街展售宣傳會，公布好禮四重送活動，在攤位消費滿額250元，可獲摸彩券及遊戲券各1張，天天抽花蓮香港來回機票、飯店住宿券、飯店年菜組及農會禮券，最後一天還有加碼iPhone 16。

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花蓮縣府農業處指出，消費滿500元可參加花藝體驗課，將作品帶回家；遊戲券可參加棒球體驗，闖關成功有機會拿到年貨折價券、專屬紅包袋等，還有拍照打卡換禮物活動，詳細活動訊息可至花蓮縣府農業處臉書粉絲團查詢。

農業處長陳淑雯指出，年貨大街是民眾過年前採買年貨、伴手禮的首選，這次召集80家攤商，分為山海戀年菜（知名商店暨年菜區）、豐富年貨賀彩頭（年貨區）、農鮮合肚慶團圓（農特產區）、賀歲伴禮家家喜（伴手禮區），讓民眾一次買足。（編輯：謝雅竹）1140109