基隆景觀自治條例修法 中央提意見將刪加重罰鍰

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」將在2月25日到期，市府提出修正草案獲議會通過，但中央對條例規定得對政府機關加重罰鍰等有意見，至今尚未公告，市府將修正再送議會審查。

此條例於民國111年2月25日公告實施，條例明訂施行期間為3年，實施範圍為沿中山二路、中山一路、孝四路、忠一路、中正路的國門廣場周邊區域，市府或申請人得擬訂城市景觀計畫，市府得補助申請人。

由於此條例將在2月25日到期，且市府擬擴大實施範圍，提出部分條文修正草案，除將條例名稱改為「基隆市城市美化自治條例」，並刪除落日條款等，去年經市議會審查後通過。

然而，市府報請中央審核時，相關單位提出修正意見，例如，議會通過的條例規定，政府機關或公營事業違反規定，得加重2倍內罰鍰，內政部認為公私機關應一體適用，另有其他主管機關針對文字提出應局部修改。

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基隆市政府都市發展處長謝孝昆今天表示，經與中央單位2次開會討論後已達成共識，市府將配合修正，例如刪除2倍內罰鍰等，修正後將再度送交市議會審查，通過後報請中央審核，以利推動相關計畫。

不過，由於原條例將在2月25日到期，市議會3月才召開臨時會，都發處為縮短空窗期，目前包括基隆港西岸緊鄰碼頭的關務大樓等共6案，下週會提交委員會審議。都發處表示，若獲通過仍可接續執行，市府也會優先協助施作。（編輯：張銘坤）1140109