議員揭發店家強迫推銷 中市府：屆期未改善罰3萬

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）民進黨台中市議員謝志忠今天召開記者會，揭發有店家長期強迫推銷，連身障者也不放過，讓消費者簽下貸款。市府說，業者屆期未改善遭裁罰3萬元，籲消費者善用猶豫期解約退費。

謝志忠陪同消費者與家長召開記者會時指出，經過豐原廟東商圈時要小心，有美容店家長期在店門口拉攬客人進去強迫推銷消費，並與融資公司合作，透過誘導與話術，以無卡分期的方式，讓消費者在不完全理解契約內容之下，簽下貸款，甚至持有「身心障礙證明」者也不放過，簽下20萬元貸款，等到父母收到催繳通知書才知情。

謝志忠要求台中市政府一定要硬起來，落實「台中市消費者自治條例」規定，過年前就將警告張貼在該店家，杜絕不肖店家欺負社會大眾。

台中市法制局指出，統計此店家於112年遭申訴的案件有31件，113年有33件，而在113年其中有4件是有身心障礙的身分。去年案件主要落在去年1至9月間，市府公布消保自治條例後，10至12月的案件相較前幾個月已無明顯增加。

針對店家的推銷手法，市府指出，已於今年1月2日發函各資融公司考慮是否要繼續提供分期付款的服務給店家。據了解，資融公司多已對此店家配合停止過件或從嚴審核，且目前亦無信用卡收單行提供業者信用卡收單交易措施，所以一般消費者對於大額消費多會拒絕；如消費者心智能力屬限制行為能力人者，其交易效力恐有瑕疵，其法定代理人可主張契約無效。

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法制局強調，市府將持續觀察業者是否仍有違反「消保法或台中市消費者保護自治條例且爭議案顯著增加仍不改善情事」，如業者仍有上述情形，市府將依「台中市消費者保護自治條例」規定張貼公告警訊，該政策創全國之先，藉此可提醒消費者留意。

此外，市府衛生局日前已依照「台中市消費者保護自治條例」規定，認定這家公司進行訪問交易時，未取得消費者聲明已受告知的證明文件，因此依規定命業者限期改善，業者屆期仍未改善，裁處罰鍰3萬元在案。（編輯：李淑華）1140110