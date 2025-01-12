環境部與青商會簽MOU 盼菸蒂不落地打造潔淨城市

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（中央社記者張已亷高雄12日電）環境部長彭啓明今天出席國際青年商會中華民國總會簽訂「菸蒂不落地，環境更美麗」合作備忘錄，希望5年後能改善台灣煙蒂亂丟情形，未來會與青商會合作氣候變遷淨零相關工作。

國際青年商會中華民國總會號召全台14個小區、154個分會、7200多名成員響應「菸蒂不落地」行動，上午彭啓明等人在高雄市鼓山區龍華國民小學簽署合作備忘錄，希望透過實際行動減少街道污染，讓城市更潔淨。

彭啓明說，感謝國際青年商會中華民國總會願意推環保運動，發揮青年在商業界的影響力，這次簽MOU是希望未來5年後能讓台灣煙蒂亂丟情況有所改善，另外，未來會與青商會合作氣候變遷淨零工作，結合青年商業力量，而這也是總統賴清德希望推動的。

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彭啓明表示，今天後續會到屏東縣訪視數個低碳永續家園，有些社區過去曾獲獎，會持續將好的地方帶動推進，並讓民眾能了解，也希望結合地方創生力量使社區更好。13日還會去看一些傳統養豬業有關廢水、臭味等部分，「這些是民眾關心的面向，希望能一起探尋解方。」

國際青年商會中華民國總會指出，這次「照亮城市街道：菸蒂不落地，行動實踐力」合作備忘錄，將透過增設菸蒂回收桶、到社區校園宣傳及教育「菸蒂不落地」概念、會員定期走上街頭撿拾菸蒂並招募志工加入，及搭配年度成果評估檢視行動是否觸及目標並適時調整策略等合作內容，希望5年後能讓「菸蒂不落地」成為市民習慣，讓城市每個角落都能潔淨明亮。（編輯：龍柏安）1140112