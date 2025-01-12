嘉市34對佳偶集團結婚 黃敏惠祝福為「嘉」開枝散葉

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（中央社記者姜宜菁嘉義市12日電）嘉義市政府今天舉辦第43屆市民集團結婚，34對新人在嘉義市長黃敏惠見證下約定百年好合，黃敏惠祝福新人早生貴子、為嘉義市開枝散葉。

市府今天在「森林之歌」舉行集團結婚，34對新人參加，由黃敏惠擔任證婚人、嘉義市議長陳姿妏擔任主婚人，姊妹市新竹市城市行銷處長林昱志代表新竹市代理市長邱臣遠擔任介紹人，新人開心步上紅毯，現場洋溢著甜蜜溫馨氣氛。

黃敏惠分享，人生如同天氣有起伏，但愛的力量能讓人克服挑戰、繼續向前，最後更鼓勵在場新人努力生、勇敢生，為嘉義市開枝散葉。

同在嘉義市政府工作的劉育昇與李鈺薇交往近10年，黃敏惠祝福人「跨局處合作」創造幸福家庭，百年好合。

同樣畢業於北興國中的鍾子晨與陳黛均從大學交往至今已12年，鍾子晨在陳黛均的媽媽住院時，每天陪伴她前往加護病房；鍾子晨說，丈母娘去年離世，讓2024成為妻子最傷心的一年，丈母娘臨終前將女兒交給了他，他答應丈母娘這輩子會好好照顧陳黛均，希望2025年開始兩人結為連理，此後陳黛均每一年都幸福。

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此外，今年新人中還有2對跨國新人修成正果，陳皇丞與來自越南的潘金揚經由女方伯父認識的跨國情侶；何公權及來自泰國的李唯心則透過「數位月老」交友軟體認識，兩對情侶跨越語言、國籍，成就美好姻緣。

民政處表示，今年集團結婚花藝、布置皆融入永續理念，新人進場時的捧花也改為可食用的各種蔬菜，蒜頭代表凡事算了、辣椒代表生活熱情、萵苣代表窩在一起、花椰菜代表發現幸福、甜椒代表甜甜蜜蜜、韭菜代表新人久久長長。（編輯：陳仁華）1140112