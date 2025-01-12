從彈藥庫華麗轉身 桃園大湳森林生態教育基地揭牌

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市「大湳森林自然生態教育基地」今天揭牌，市政府表示，由4大民間團體共同認養，結合自然生態，加上生態保育知識與志工能量，讓彈藥庫華麗轉身為軟性的生態教育基地。

桃園市副市長蘇俊賓出席揭牌活動表示，大湳森林公園內的彈藥庫，由台灣濕地復育協會、荒野保護協會桃園分會、環境教育資源推廣學會、桃園市野鳥學會4大民間團體共同認養，讓彈藥庫變身為軟性生態教育基地，藉此將桃園豐富且精彩的生態，進一步介紹給民眾。

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蘇俊賓說，目前園區內的鳥類已增加至78種，不但比移交前多，其他自然物種也逐步回歸，讓公園的生態豐富度大幅提升。市府目前在興闢建設時，也會更關注地方特有生態物種的復育保護，包含農業局跟環保局等單位，跨局處與各協會合作，回復桃園昔日光榮。

農業局表示，大湳森林公園原址為保一總隊營區，占地16公頃，經過市府規劃，從最初的社會住宅提案轉型為森林公園，今天揭牌的大湳森林自然生態教育基地，內部設有環境學堂、濕地秘境、林間飛羽等常設展區，傳遞桃園豐富的自然文化故事。（編輯：李錫璋）1140112