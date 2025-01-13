民團邀謝國樑參與四接環評 籲遙想當年下定決心

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）環境部將召開四接環評初審會議，公民團體今籲基隆市長謝國樑遙想18年前的「謝立委」為守護番仔澳灣海域，反對深澳電廠興建卸煤碼頭，下定決心出席四接環評會，表達反對立場。

基隆市政府副發言人張家馨表示，市府重視各方民意，將持續站在把關市民權益，兼顧環境永續與經濟發展立場，善加把關四接建設。

環境部將於17日上午召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環境影響評估報告第6次初審會議，守護外木山行動小組及多個公民團體上午在基隆市政府門口舉行記者會，高喊「國防要安全，立委要出席，基隆要安平，市長去環評，謝國樑、林沛祥四接環評全程出席」。

守護外木山行動小組召集人王醒之，拿出謝國樑競選市長時簽署的承諾書表示，謝國樑當選市長後確實履行承諾，親自出席四接環評會議，並在會議表達反對填海造地立場。

王醒之並出示民國97年的剪報，指出時任立法委員的謝國樑呼應公民團體訴求，為守護番仔澳灣海域，反對深澳電廠興建卸煤碼頭，不惜對抗黨中央，甚至對時任總統馬英九喊話「如果馬政府的經濟部是支持破壞海洋生態的卸煤碼頭，那不如在野算了」。

王醒之說，此刻的「謝市長」應遙想18年前的「謝立委」，下定決心參加四接環評會議，重申反對立場，並呼籲基隆選出的立法委員林沛祥共同前往，要求環境部不應在未取得地方政府共識前貿然審查此案，徒增中央地方衝突。

此外，王醒之表示，承諾書也適用於準備挑戰基隆市長大位的基隆市議會議長童子瑋。日前曾透過議長秘書表達希望當面與童子瑋說明此案，但童子瑋僅透過秘書回應「不方便」。他認為，議長不應只當經濟部、台電的牽線人，邀請議員吃飯而已，應廣納民意多聽不同立場的專業論述。

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童子瑋表示，四接牽涉國家能源配置與地方經濟發展，是在地的重要建設，會呼籲中央依法律程序辦理，並在能源、環境、交通專業上進行把關，且溝通、傾聽在地居民的意見與想法。

國民黨立法委員林沛祥表示，如果四接會危害到基隆市民的健康、安全或基隆市商港的航道安全，那身為基隆市立法委員，他會堅決反對。（編輯：方沛清）1140113