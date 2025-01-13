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靈鷲山普仁獎鼓勵行善 金門10年來逾200名學生獲獎

2025/1/13 19:40（1/13 19:51 更新）
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靈鷲山普仁獎金門區第10屆頒獎典禮13日在金門中正國小舉行，靈鷲山新北分院監院妙依法師（圖）說，包括今年已有204名學生獲獎，盼鼓勵孩子在困境中也能夠懂得感恩並回饋社會。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月13日
靈鷲山普仁獎金門區第10屆頒獎典禮13日在金門中正國小舉行，靈鷲山新北分院監院妙依法師（圖）說，包括今年已有204名學生獲獎，盼鼓勵孩子在困境中也能夠懂得感恩並回饋社會。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月13日
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（中央社記者吳玟嶸金門13日電）靈鷲山普仁獎金門區第10屆頒獎典禮今天舉行，包括今年已有204名學生獲獎，靈鷲山新北分院監院妙依法師說，盼鼓勵孩子在困境中也能夠懂得感恩，並回饋社會。

靈鷲山普仁獎金門區第10屆獎學金頒獎典禮今天在金門縣中正國小舉行，金門縣府參議陳世保、靈鷲山新北分院監院妙依法師等人出席，為獲獎的27名學生頒獎。

妙依法師表示，普仁獎是靈鷲山開山住持心道法師在2003年創設，著重發現擁有品德與孝行的孩子，不論是幫助同學、照顧家人等；有些人可能不喜歡拿獎學金，認為自己是被看不起的，「但這獎項是希望鼓勵這些孩子，你們表現得比大人還優秀，能做出一些大人都做不到的事情」。

妙依法師說，普仁獎評分標準中，品德與成績各占50%、30%，最後20%是家中有困境需要救助，起初有人認為金門社會福利較充足，可能沒有這個需求，但實際到金門來後，發現再富裕的地方仍然可能有家庭需要幫助。

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妙依法師表示，靈鷲山普仁獎到金門後，10年來已有204名學生獲獎，盼能夠透過普仁獎，鼓勵孩子在困境中訓練獨立與毅力，能夠懂得感恩並回饋社會。

靈鷲山慈善基金會透過新聞稿表示，此次獲獎學生國小組23位、國中組4位，並感謝連續3年積極推薦優秀學生學校，包含金湖國中、金寧國中小、湖埔國小、卓環國小等4所學校，因為學校的推薦，讓更多優秀學生得以被看見。（編輯：李淑華）1140113

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#靈鷲山
陳世保
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