高雄小黃春節加收50元 計費表有加成功能按表付即可

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）農曆春節將至，高雄市交通局今天表示，今年高雄市計程車春節加成1月24日至2月2日共10天，原運價外再加收50元；因計費表已有春節加成功能，民眾依跳表金額支付即可。

交通局今天發布新聞稿表示，為體恤計程車司機農曆春節期間持續提供服務的辛勞，高雄市春節期間計程車運價加成實施期間為1月24日凌晨零時至2月2日夜間12時止，共計10天。

交通局表示，計程車春節加成，除原日、夜間運價（夜間晚上11時至凌晨6時加2成）計費外，每趟次再加收新台幣50元。而由於計費表納已有春節加成功能，民眾依跳表金額支付車資，不須再額外加付50元。

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另外，交通局製作春節期間運價加成貼紙，免費贈送高雄市計程車相關公（工、協）會及合作社等協助發送司機張貼，藉此擴大宣導春節運價加成相關資訊。

交通局表示，如有遇見司機用喊價方式而未依跳表收費，可記下所搭乘時間、地點及車號、司機姓名等向交通局檢舉電話（07）222-6816申訴，一旦查證屬實，將依公路法裁處9000元至9萬元罰鍰。（編輯：陳仁華）1140114