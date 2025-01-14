加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
TPASS 2.0常客優惠2月上路 每月搭11次以上最高回饋40%
首頁 / 地方

北藝包商提告求償1.7億 北市指論點與事實不符

2025/1/14 17:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北表演藝術中心因工程延宕等因素，承包商雙喜營造提民事訴訟，要北市多支付逾新台幣1.7億元；捷運局表示，雙喜的論點與事實不符，將據理力爭維護權益。

台北表演藝術中心因工程承包商倒閉、工程延宕，後來接手的包商雙喜營造提民事訴訟，認為後來北市府指示變更施作等衍生的費用，捷運局應再支付約1.7億元。

google news透過 Google News追蹤中央社

捷運局第一區工程處表示，有關台北表演藝術中心承攬廠商雙喜營造主張包含不當扣款、實作數量追加及契約變更範圍等相關爭議，其中不當扣罰部分，屬雙喜營造包含品管人員違反兼職規定、竣工圖延遲提報、違反按期估驗及施工規劃不當所致增加費用，另實作數量追加及契約變更部分，一工處皆依契約辦理結算及變更，當屬有據。

一工處說，此案已進入司法階段，雙喜營造主張論點與事實不符且未依契約規定辦理而衍生費用，此案於明天將開首次言詞辯論庭，將由一工處延聘律師及監造團隊據以力爭，維護市民權益。（編輯：張銘坤）1140114

#台北表演藝術中心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：