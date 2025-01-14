北藝包商提告求償1.7億 北市指論點與事實不符

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北表演藝術中心因工程延宕等因素，承包商雙喜營造提民事訴訟，要北市多支付逾新台幣1.7億元；捷運局表示，雙喜的論點與事實不符，將據理力爭維護權益。

台北表演藝術中心因工程承包商倒閉、工程延宕，後來接手的包商雙喜營造提民事訴訟，認為後來北市府指示變更施作等衍生的費用，捷運局應再支付約1.7億元。

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捷運局第一區工程處表示，有關台北表演藝術中心承攬廠商雙喜營造主張包含不當扣款、實作數量追加及契約變更範圍等相關爭議，其中不當扣罰部分，屬雙喜營造包含品管人員違反兼職規定、竣工圖延遲提報、違反按期估驗及施工規劃不當所致增加費用，另實作數量追加及契約變更部分，一工處皆依契約辦理結算及變更，當屬有據。

一工處說，此案已進入司法階段，雙喜營造主張論點與事實不符且未依契約規定辦理而衍生費用，此案於明天將開首次言詞辯論庭，將由一工處延聘律師及監造團隊據以力爭，維護市民權益。（編輯：張銘坤）1140114