輝達海外總部落腳何處受關注 侯友宜歡迎各國投資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北15日電）AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳將來台參加17日台灣分公司尾牙，海外總部落腳何處受關注；新北市長侯友宜今天表示，歡迎各國際產業落腳新北，擴大產業群聚效應。

侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪，媒體問他，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，是否安排見面爭取輝達總部或研發中心落腳新北。

侯友宜說，整個AI（人工智慧）產業鏈，大概有280餘家公司在新北市落腳，也可看到幾家知名的科技大廠商，包括艾司摩爾（ASML）、Google、特斯拉，三井、立象科技都在新北落腳。

侯友宜說，新北市歡迎任何國際投資都能夠來，以雙手歡迎參與國際化的AI供應鏈及各項科技產業。

經濟發展局回應中央社記者詢問表示，新北有優良的產業發展環境與條件，一直持續與輝達方面保持聯繫，瞭解業者需求，也提出參考方案討論。

經發局說，重視輝達投資，第1時間就已與輝達總公司接洽，透過跨局處「招商一條龍」服務，評估輝達使用土地使用的各項可行性，及區位及產業優勢及，完整提供給輝達盼望能落腳新北。

透過 Google News 追蹤中央社

經發局表示，為爭取輝達進駐新北，侯友宜去年9月時，以視訊方式親自向輝達美國總公司說明新北「安商永續」投資環境，目前也會持續與輝達窗口保持聯繫。

至於選址，市府說，除提供新店、林口、淡水區等合適的土地標的外，據悉包含板橋、土城、中和等也有私人提供土地供輝達參考。另。也會積極招商，協助其他國內外廠商投資需求，爭取在新北設點。（編輯：方沛清）1140115