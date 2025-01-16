北市春節疏運3階段交管 年貨大街周邊停車費率漲

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市交通局表示，今年春節出遊及收假車潮預計集中在初三到初五，已規劃春節前、中、後3階段交管；迪化年貨大街周邊停車費率調高至新台幣40至80元。

台北市交通局今天說明春節疏運措施，今年春節連續假期為1月25日至2月2日，共9天，預期返鄉疏運將於假期前（1月24日）開始，至1月28日（除夕）當日，出遊及收假車潮預計將集中於1月31日（初三）至2月2日（初五）3天；已規劃春節前、返鄉（收假）期間及春節假期三階段交通管制疏導作為。

交通局表示，自春節前4週起各快速道路及主要幹道車流量增加、行車速率下降；春節前1週趕辦年貨及年節送禮人潮與車潮湧現，於下午2時至晚間7時車流量較大。

重點措施包含員警及義交提前到崗與延後收勤、加強1月24日下午尖峰時段及2月2日下午返鄉車潮交通疏導；大賣場、商圈、轉運站、車站、走春景點及廟宇等都是重點疏運區域。

在停車費率方面，因迪化商圈年貨大街及信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場調整費率；1月11日至27日止，大稻埕公園、朝陽公園、塔城公園、3號水門堤外、5號水門堤外停車場，以及民樂街、塔城街與西寧北路路邊停車格，將提高費率至40至80元不等。

另外，信義商圈周邊松壽廣場、府前廣場、信義廣場、信義國小及忠信廣場地下停車場，每個假日上午10時至晚間8時調整為每小時80元。

春節連假期間，市區公車原則依假日班次行駛，假日停駛路線除夕及初一維持停駛，其餘日期依一般日至少1/2班次行駛；捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛。

交通局指出，觀光風景區也加強交通管制疏導，仰德大道春節期間實施管制並視車潮機動管制，關渡宮周邊道路實施單向管制並提供短程接駁車服務。

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春節連假期間停車管制部分，原週日收費路邊停車格仍實施收費，其餘停車格暫停收費，路外停車場則維持原有費率收費。禁停黃線部分，原則比照假日管制方式辦理，是否開放停車仍依現場牌面公告為主。

交通局呼籲民眾多使用大眾運輸或騎乘自行車及步行，以免遇塞車困擾；若需自行開車應提早出門，並保持路口淨空、避免路邊違停，若有員警或義交疏導交通，請依循指引小心行駛。（編輯：戴光育）1140116