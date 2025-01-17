屏科大尾牙33人腸胃不適 外燴廠商環境檢體送驗

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）國立屏東科技大學昨晚舉辦尾牙餐會，校方統計有33人出現不適症狀，其中4人腹瀉就醫，被通報疑似食品中毒，屏東衛生局將至外燴供應廠商處採檢環境檢體送驗釐清中。

屏科大發布訊息指出，16日晚間舉辦歲末聯歡餐會，部分職員於會後出現腸胃不適、包括脹氣、嘔吐及腹瀉等症狀，今天上午啟動應變措施，並進行統計與追蹤。經校內護理師逐一聯繫後，截至下午6時共有33名職員反映身體不適情形，多數屬症狀輕微且已無大礙。

屏東衛生局發布訊息指出，今天下午1時22分陸續接獲屏基、潮州安泰及高雄秀傳紀念醫院通報疑似食品中毒案，經查為屏科大昨晚舉辦尾牙餐會，在校內以外燴方式供餐，有職員餐後出現嘔吐、腹瀉、腹脹、頭暈等症狀至醫院就醫，截至今天傍晚6時共計4人就醫，其中2人離院返家、1人急診留觀、1人住院中，病況穩定，持續監測中。

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衛生局表示，已派員進行疑似食品中毒調查，同時請學校協助關懷有症狀職員的身體狀況及持續追蹤是否仍有疑似個案就醫，並至外燴供應廠商處採檢環境檢體，後續將依檢驗及行政調查結果綜判是否確屬食品中毒案件；如違規事證明確，屬食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所衛生狀況，避免生食，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，並謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」原則，預防食品中毒事件發生。（編輯：謝雅竹）1140117