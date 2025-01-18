屏東勝利星村年貨大街 餃子王決賽揭開序幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏東勝利星村年貨大街今天開跑，以「屏東餃子王」決賽拉開序幕；由屏東10家知名水餃店家展開紅白大戰，並匯聚屏東各地特色農產與眷村手作美食，過節氣氛濃厚。

屏東勝利星村年貨大街今、明兩天登場，今天辦理「屏東餃子王」決賽；開放百名國民老饕票選，吸引眾多鄉親與親友團到場加油。

屏東縣政府文化處新聞稿表示，「屏東餃子王」初賽中脫穎而出的10組選手各個有備而來，除了餡料下足功夫，加入黑鮪魚、剝皮辣椒雞、蝦、薑母鴨等各式食材，餃子外皮、形狀及口感、擺盤也十分講究，可見每個參賽者用心與創意。

屏東縣長周春米對選手們精湛手藝讚不絕口，美食作家韓良憶、眷村代表王蓉蓉、美食節目主持人陳鴻，以及翰品酒店高雄行政主廚江進華組成的專業評審團在品嘗後也直呼美味。文化處指出，經評審團嚴謹計分和現場百名國民老饕票選決定前3名，冠軍為來自內埔的唐禹夏風味食堂「蕨貓菇菇水餃」、第2名西市場姐妹花「韭菜鮮肉水餃」、第3名為今日餃點「剝剝蝦」及高蘆「黑甕串水餃」。

除了較勁激烈的餃子決賽，縣府也辦理紅白爭霸，由屏東10家知名餃子名店厚生水餃、川味居麵食館、想家的家、小胖水餃、麗栗水餃、榕樹下酸辣湯、波力水餃、水餃彬、徐家水餃和知名素食御心齋參戰組成的紅白兩隊，端出最自豪餃子互相交流切磋，不僅是包餃快手，更色香味俱全，展現出屏東特色水餃豐富美味。

透過 Google News 追蹤中央社

隨後，周春米前往春聯攤位和書法老師共同揮毫寫下「蛇舞春風」，象徵除舊布新、喜迎新春，並發放金蛇春聯，預祝民眾2025新的一年，「蛇」麼都如意。

文化處提及，勝利星村年貨大街匯聚屏東各地特色農產與眷村手作美食，包括冰糖醬鴨、肉乾、南北乾貨等，還有各農會、社區精選農特產伴手禮，現場湧現採買人潮，提前炒熱過年氛圍。（編輯：謝雅竹）1140118