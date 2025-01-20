台中外埔安定國小校門前庭重建 預計3月下旬完工

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中外埔區安定國小校門年久失修，民進黨立委蔡其昌與同黨籍市議員施志昌，向中央爭取重建經費新台幣487萬元，施志昌等人今天實地勘查工程進度，預計3月下旬完工。

外埔安定國小的校門因年久失修而問題叢生，包括校門狹小、前庭地面龜裂及圓環旁樹穴下陷等，經由校方向蔡其昌及施志昌反映後，兩人向教育部爭取重建經費。

施志昌等人上午前往安定國小實地查勘「台中市外埔區安定國小113年度前庭園地面暨校門整修工程」進展，這次工程包括校門拓寬、圓環重建及前庭地面改善等，總經費487萬元，工程正進行中，預計於3月下旬完工。

施志昌表示，為保障安定國小120名師生上下課安全，校方在過去兩年不斷向教育部及中市府教育局爭取改善經費；去年，透過蔡其昌幫助，成功向教育部爭取近500萬元經費用於重建校門、圍牆、前庭及圓環等設施。

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施志昌指出，這次工程不僅提升校園安全性，還會改善家長接送學生等候區與交通動線，進一步確保孩子上下學安全；此外，在硬體設施改善後，校門旁公告欄及圍牆還將預留空間，展現孩子們創作特色。

安定國小校長利佳龍表示，校門圍牆老舊，磁磚及屋瓦均有剝落問題，校門也較狹窄，造成中巴車輛難以進出，而圓環周圍植物遮擋視線，加上地基凹陷，為孩子們的活動安全帶來隱患；重建後校門將被拓寬，圓環則縮小，讓大型車輛更容易進出，同時，前庭地面整修，也將提升孩子們在校活動安全性。（編輯：陳仁華）1140120