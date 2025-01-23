首辦新北民主培力營 民進黨市黨部：報名踴躍

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（中央社記者王鴻國新北23日電）民進黨新北市黨部今天表示，為鼓勵青年參與公共事務，首次舉辦「新北民主培力營」，開放報名後即湧入破百人報名，最終共錄取50人參與營隊並於22日熱鬧開幕。

市黨部發布新聞稿，黨部主委蘇巧慧表示，這是她就任主委後第一次舉辦青年營隊，營隊預定舉辦3天2夜，講者陣容堅強，包括陳其邁、苗博雅、沈伯洋、黃捷及吳沛憶等人。

她表示，營隊開放報名後，隨即湧入超過百人報名，最終錄取50人參與營隊，學員組成年齡橫跨18歲至38歲，其中約6成來自雙北地區，學員專業背景更橫跨社會人文科學及理工科，展現營隊成員多元組合。

她表示，昨天舉辦營隊開幕式，除了由她主講外，還邀請外交部政務次長吳志中、前促進轉型正義委員會主委楊翠，以及政治大學政治系副教授葉浩等人開講。

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蘇巧慧表示，黨部舉辦的營隊，除了與學員討論不同公共事務議題，更希望帶大家看見政治工作的不同面向，因為不只有檯面上的政治人物，背後更有許多政治幕僚的投入，從政策智庫研究、新聞媒體發言，文宣活動，到地方服務處，每一種面向都需要優秀人才的投入，希望持續培養大家對公共事務的關心與熱情。

他強調，政治就是在處理公共資源的分配，小至你我的日常生活，大至影響整個國家社會的走向，就如同這次讓全民如此憤怒的總預算審查，希望未來不論學員們有無投入政治工作，都能繼續保持對公共事務的關心。（編輯：張銘坤）1140123