桃園年貨大街肉乾藏鋼絲劃傷人 市府稽查促改正

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市府在桃園區南華街舉辦年貨大街，民眾反映在購買的肉乾內發現鋼絲，還將手割傷。衛生局表示，查獲現場有鋼絲刷用於烤台刷洗，已要求改正，今天複查時，業者已不再使用。

有民眾在臉書（Facebook）社團指出，在桃園年貨大街買肉乾要食用時，手遭不明物割到受傷流血，拿起來一看竟發現肉乾裡有鋼絲，直呼這次的年貨大街太離譜了，一想到差點把藏有鋼絲的肉乾吃下肚就心有餘悸。

桃園市政府衛生局今天表示，獲訊後立即派員稽查，肉乾在現場烘烤後分切成條狀、冷卻裝袋販售；現場有鋼絲刷用於烤台刷洗，查核時現場檢視肉乾條，但肉乾內未見鋼絲刷等異物。

衛生局指出，已依食安法第17條規定要求業者立即改正，並加強檢視食品製備及分裝過程衛生安全，若未改正，將依同法第48條規定裁罰新台幣3萬元至300萬元罰鍰；今天複查時，業者已不再使用鋼絲刷清潔用具。

透過 Google News 追蹤中央社

桃園市政府經濟發展局表示，桃園年貨大街開幕至今已邁入第10天，每天有近萬人採買，針對近日民眾反映食品價格未明碼標價及食品中出現異物等情形，已迅速啟動相關處理機制。

經發局指出，針對消費爭議案件，將協助陳情民眾至攤商現場進行退費，若業者無法與消費者達成共識，將進一步協助民眾向消保官提起消費爭議協商，以法律途徑保障消費者合法權益。（編輯：戴光育）1140123