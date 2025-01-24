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過年連假國道高乘載、塞車時段一次掌握 11替代路線避車潮
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花蓮迎春節車流 東大門夜市等景點路段增警力疏導

2025/1/24 15:37（1/24 16:01 更新）
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農曆春節將屆，花蓮警方針對交通要道、重要景點增加警力定點疏導，花蓮火車站前設有載客及送客分流。（花蓮警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年1月24日
農曆春節將屆，花蓮警方針對交通要道、重要景點增加警力定點疏導，花蓮火車站前設有載客及送客分流。（花蓮警分局提供）中央社記者張祈傳真 114年1月24日
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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）迎接春節車潮，花蓮警方針對蘇花路廊、市區東大門夜市及重要景點及要道增加定點疏導，花蓮火車站前則有載客及送客分流。

春節連續假期自25日起至2月2日，公路局預估9天連假蘇花路廊雙向交通量逾20萬輛次，預估29日初一為南下最大車潮，全日交通量1.8萬輛次；北上高峰為2月2日，交通量約2.2萬輛次；1月30、31日為風景區出遊高峰。

花蓮警方春節交通疏導自25日起至2月2日，新城警分局針對蘇花路廊、中橫公路、七星潭風景區等重要路段，編排定點疏導與機車巡邏疏導崗哨，即時排除堵塞狀況。其中，台8線中橫公路東段因0403強震後仍在災修階段，春節期間維持管制放行，白天開放5次，夜間封閉不開放。

吉安警分局針對鯉魚潭、遠雄海洋公園、慶修院等熱門景點，重點疏導路段黃昏市場、木瓜溪橋及花蓮大橋等處，加派警力疏導，呼籲民眾盡量共乘。

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花蓮市區交通部分，今天下午4時起在市區金三角商圈、東大門夜市周邊、北濱及南濱等重要路段，加強警力交通疏導；花蓮車站前規劃載客及送客分流。

為避免車輛湧入市區，花蓮警分局也公布周邊停車場位置及數量，呼籲民眾將車輛停妥後，再步行進入市區。（編輯：郭諭儒）1140124

#公路局
#花蓮縣
#蘇花路廊
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