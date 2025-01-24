高雄旗津美濃旗山等9處 周邊開放576格臨時停車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄24日電）因應春節出遊車潮，高雄市交通局在旗津、美濃、六龜、旗山老街、寶來溫泉等9處熱門景點周邊，規劃20處臨時停車空間，共有576格車格，供民眾免費停放。

交通局表示，春節期間各景點預計湧現大量出遊車潮，包括鼓山區南壽山、旗津區風車公園、旗山區旗山老街周邊、美濃區原鄉緣紙傘文化村及東門、福安、竹子門周邊、六龜區市區、寶來溫泉及新威地區、內門區南海紫竹寺等熱門景點周邊共20處所，做為臨時停車空間，現場景點周邊也有指引牌面導引。

交通局說明，春節期間開放高市9處景點周邊10所學校、5處農田水利署工作站、4處交通局機關轄管場所及1處民間企業場所作為臨時停車場，供民眾免費入場停放。各臨時停車空間場所開放時間略有不同，請民眾依現場告示牌面注意開放時間，及於每日規定關閉時間前離場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通局在春節期間將加強稽查高雄市民營停車場收費情形，停車場業者於申請停車場登記證時提出最高收費費率，並報交通局備查，業者可於最高收費費率範圍內依據市場機制進行停車收費，但需在入口明顯處公告現行費率及期間。

為確保民眾消費權益，如有收費逾備查費率者，將依停車場法處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。交通局呼籲民眾，可以多使用大眾運輸前往各景點，透過下載「高雄iBus+」等APP了解公車路線動態及乘車規劃，方便行程安排。（編輯：謝雅竹）1140124