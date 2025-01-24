日本高崎市副議長拜會黃偉哲 期待友誼更穩固

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（中央社記者張榮祥台南24日電）日本高崎市議會副議長新保克佳今天拜會台南市長黃偉哲，推廣高崎市農特產；雙方期待彼此友誼更穩固。

新保克佳今天率團拜會黃偉哲，他說，高崎市和台南都以農產聞名，也是擁有歷史文化底蘊的城市，他更感受到台南人溫暖熱情，雖是初訪，但已迫不及待規劃下一次來訪。

新保克佳表示，希望展開雙方年輕世代交流，藉由持續互訪，讓友誼更上一層樓。

黃偉哲指出，高崎市和台南市去年開始展開諸多交流，包括台南市南新國中師生參訪高崎市2所中學，期待雙方在教育等方面交流，讓彼此友誼更穩固。

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黃偉哲說，台南市是台灣文化古都，擁有豐富物產及高科技產業。此外，台南還有八田與一建立烏山頭水庫、紀念濱野彌四郎的山上花園水道博物館、裕仁皇太子（後來的昭和天皇）下榻過的台南知事官邸等，顯示台南和日本深厚關係。

市府表示，高崎市是群馬縣第一大城，人口約36萬，從東京搭新幹線約1小時車程，同時是日本達摩不倒翁產地，著名農產有梅子、梨、蕃茄等。（編輯：謝雅竹）1140124