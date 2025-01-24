屏菸入口沿街施作人行道 居民憂停車不便

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）屏菸1936文化基地入口沿街道路將施作人行道，道路兩側居民憂心未來停車不便。屏東縣政府文化處表示，協助爭取優惠價格停立體停車場，人行道工程確定年後開工。

依文化處資訊，屏菸入園人次每週約有2000至3000人次，其中不乏有遊覽車團客，不過遊覽車不能進入園區入口前約110公尺菸廠路段，遊客步行入園常有人車爭道問題。文化處約3年前著手規劃人行道計畫，與地方居民數度協調後，確定年後施工。

昨晚工程單位向地方居民說明施作內容，屏東市瑞光里長盧逸洋會中提出，屏菸入口前兩側居民約25戶，部分住戶仍擔憂人行道劃設後，造成門前停車不便；希望能讓住戶1戶1名額，以優惠價格或免費停入屏菸立體停車場。而砍除分隔島椰子樹部分則獲居民一致認同。

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屏東縣政府文化處長吳明榮今天接受媒體聯訪表示，屏東縣立美術館將於今年暑假開館，屏菸人潮勢必更多，打造人行道勢在必行。至於居民停車疑慮，將協助爭取讓居民以優惠價格停放立體停車場。

文化處指出，菸廠路上慢車道將改成人行道，快車道分為快慢車道；另現有分隔道也將重新規劃，砍除椰子樹並改種植熱帶植物，打造相關意象分隔島。現規劃設計2側人行道各寬1.7公尺、高15公分；慢車道則各寬2公尺、快車道寬3.5公尺。年後開工、預計工期約4個月。（編輯：謝雅竹）1140124