台東卑南溪水覆蓋修復9成 防制揚塵春節享受好空氣

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東縣政府今天宣布好消息，去年因多個颱風破壞的卑南溪多處抑制風吹砂的河床覆蓋工程，目前已修復9成，將提供春節返鄉民眾和遊客更好的空氣品質。

台東縣政府環境保護局空氣噪音防制科長李菊芬今天告訴中央社記者表示，台東卑南溪去年在多個颱風侵襲下，導致河床水覆蓋遭到破壞，經環保局與經濟部第8河川分署努力，水覆蓋已修復9成，將有效防制揚塵功效，期盼春節連假期間，居民和遊客享受台東清新空氣，避免河川揚塵，影響身體健康。

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李菊芬表示，水覆蓋是防制河川揚塵重要工程，在春節連假，環保局持續加強河床濕潤度管理，同仁堅守崗位隨時掌握卑南溪河床狀況，待命進場修復水覆蓋，確保臺東空氣品質。

台東縣政府環保局表示，去年卑南溪遭受颱風凱米、山陀兒及康芮嚴重沖刷河床，水覆蓋遭破壞，並受東北季風增強及颱風外圍環流因素，去年底造成3天的河川揚塵事件發生，經環保局及第8河川分署努力，現已修復9成水覆蓋區域。（編輯：李淑華）1140125