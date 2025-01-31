屏東文化走春旺 勝利星村、王船文化館湧人潮

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（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東文化景點走春人氣旺，勝利星村從小年夜至初二連4天入近50萬人次、去年底剛開幕的王船文化館也創下單日逾萬人次紀錄，為新的一年注入滿滿藝文活力。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，春節連假屏東遊客人潮如織，人氣景點勝利星村從小年夜到年初二，連4天湧入近50萬人次，不少店家來客數較去年成長1至2成，喜迎年節商機。而屏菸1936文化基地以及去年底甫啟用的屏東縣王船文化館，也吸引眾多文化走春人潮，感受藝文氣息滿溢新年氛圍。

文化處表示，勝利星村向來是市區最具指標性特色商圈，多元豐富品牌進駐、各具特色，逢年過節不止是返鄉遊子，更是外地遊客走春首選。尤其結合屏東燈節，勝利星村燈區從巷弄到全台面積最大遺構公園，以獨具創意花藝設計與夜間光環境相互襯托，從白天到夜晚人潮絡繹不絕。

文化處指出，依據電信業者大數據分析，1月27至30日園區人潮逼近50萬人次，國旅熱潮不減。園區許多店家在年前訂單應接不暇，從小年夜就湧現人潮、天天客滿，甚至有餐飲業者客人接不完，只好開放室外用餐。店家形容來客數比去年春節還多，平均成長1至2成；也有去年進駐店家，因營業額超乎預期樂開懷。

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王船文化館過年期間安排音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，文化處指出，初二上午9時開放即出現排隊購票入場人龍，整天人潮不斷，單日湧入逾萬人次參觀。

文化處提及，屏菸一旁停車場也出現一位難求情形。屏菸有最受親子喜愛的樂高展，還有超好拍「世界潮展開」，以及菸葉館、客家及原民館等常設展，「屏菸CHILL 嗨嗨-春節限定市集」從年初二至初五登場，讓人體驗屏東文化溫度，為新的一年注入滿滿藝文活力。（編輯：張銘坤）1140131

屏東縣王船文化館在過年期間推出音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，縣府文化處指出，大年初二整天人潮不斷，單日即湧入逾萬人次參觀。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月31日