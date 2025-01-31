屏東文化走春旺 勝利星村、王船文化館湧人潮
2025/1/31 16:04（1/31 16:11 更新）
（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東文化景點走春人氣旺，勝利星村從小年夜至初二連4天入近50萬人次、去年底剛開幕的王船文化館也創下單日逾萬人次紀錄，為新的一年注入滿滿藝文活力。
屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，春節連假屏東遊客人潮如織，人氣景點勝利星村從小年夜到年初二，連4天湧入近50萬人次，不少店家來客數較去年成長1至2成，喜迎年節商機。而屏菸1936文化基地以及去年底甫啟用的屏東縣王船文化館，也吸引眾多文化走春人潮，感受藝文氣息滿溢新年氛圍。
文化處表示，勝利星村向來是市區最具指標性特色商圈，多元豐富品牌進駐、各具特色，逢年過節不止是返鄉遊子，更是外地遊客走春首選。尤其結合屏東燈節，勝利星村燈區從巷弄到全台面積最大遺構公園，以獨具創意花藝設計與夜間光環境相互襯托，從白天到夜晚人潮絡繹不絕。
文化處指出，依據電信業者大數據分析，1月27至30日園區人潮逼近50萬人次，國旅熱潮不減。園區許多店家在年前訂單應接不暇，從小年夜就湧現人潮、天天客滿，甚至有餐飲業者客人接不完，只好開放室外用餐。店家形容來客數比去年春節還多，平均成長1至2成；也有去年進駐店家，因營業額超乎預期樂開懷。
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王船文化館過年期間安排音樂沙龍與彩繪神將面具等工作坊，文化處指出，初二上午9時開放即出現排隊購票入場人龍，整天人潮不斷，單日湧入逾萬人次參觀。
文化處提及，屏菸一旁停車場也出現一位難求情形。屏菸有最受親子喜愛的樂高展，還有超好拍「世界潮展開」，以及菸葉館、客家及原民館等常設展，「屏菸CHILL 嗨嗨-春節限定市集」從年初二至初五登場，讓人體驗屏東文化溫度，為新的一年注入滿滿藝文活力。（編輯：張銘坤）1140131
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