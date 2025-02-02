連假尾聲確保乘車安全 高雄區監理所聯合稽查營業車

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）春節連假尾聲，高雄區監理所展開營業車輛聯合稽查勤務，以確保民眾乘車安全；另外，連假最後一天，墾丁將湧現返家人潮，今天高墾線增班次疏運，並視人潮機動增班。

高雄區監理所今天發布訊息表示，因應春節連假即將結束，高雄區監理所派員至屏東、台東及澎湖地區的重要道路、風景區等處執行營業車輛聯合稽查勤務，針對駕駛人資格及車體安全設備如逃生門、滅火器、輪胎胎紋等作詳細檢查，以確保民眾乘車安全。

高雄區監理所也提醒大貨車業者及駕駛人，交通部公路局實施台66線等7處快速公路20噸以上大貨車速限調降措施，宣導期至3月31日，並自4月正式實施。

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高雄區監理所呼籲，大貨車業者務必督促所屬駕駛員依道路速限標誌及告示牌面指示行駛，以維護用路人行車安全。

此外，春節假期尾聲，以往連假最後一天墾丁地區將湧現返家人潮，高雄區監理所盤點高墾線今天疏運班次，「9189墾丁快線」增班至60班次，「9117、9117A、9117B高雄-墾丁」及「9188高雄-鵝鑾鼻」共94班次，並將視人潮機動增班。（編輯：陳仁華）1140202