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北市提供1000名額 供滿40歲警消免費肺癌篩檢

2025/2/3 12:15（2/3 12:51 更新）
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台北市衛生局3日宣布，提供40歲以上在台北市服務的警消人員，接受免費胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），名額1000人。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年2月3日
台北市衛生局3日宣布，提供40歲以上在台北市服務的警消人員，接受免費胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），名額1000人。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年2月3日
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（中央社記者陳昱婷台北3日電）肺癌連年高居10大死因首位，台北市衛生局除配合中央提供公費篩檢，今年起提供1000個名額，讓40歲以上警消人員接受免費胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。

根據衛生福利部國民健康署統計，肺癌已連續多年位居台灣10大死因之首，更是台灣發生率第1的癌症，且有越來越多人不抽菸仍罹癌。

台北市衛生局今天透過記者會宣布，為照顧警察及消防人員健康，40歲以上在台北市服務的警消人員，即日起可透過電話預約，到台北市立聯合醫院中興、仁愛、和平、陽明及忠孝院區接受免費LDCT，限額1000名。

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衛生局健康管理科長林雪蘭指出，導致肺癌的危險因子除菸害、油煙及基因遺傳外，職業暴露也是重要因素之一，考量警察、消防員職業環境特殊性，常處於易吸入有害氣體的高風險環境，因此在中央公費篩檢外，增加提供警消每2年一次的免費服務。

林雪蘭表示，早期肺癌通常沒有明顯症狀，等到發現時往往已經相當嚴重，所以所有癌症的死亡人數中，肺癌就占1/5，凸顯早期發現、早期治療的重要性，呼籲重度吸菸者或具家族史的民眾多加使用公費篩檢服務。（編輯：李錫璋）1140203

林雪蘭
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