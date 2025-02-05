加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

陳其邁發小紅包 感謝中央地方協力建設高雄

2025/2/5 15:28（2/5 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市長陳其邁（前右2）5日與民進黨立委邱議瑩（前右）、林岱樺（前左）等人前往阿蓮、田寮等廟宇參香，祈求平安。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月5日
高雄市長陳其邁（前右2）5日與民進黨立委邱議瑩（前右）、林岱樺（前左）等人前往阿蓮、田寮等廟宇參香，祈求平安。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄市長陳其邁今天率市府團隊，與立委等人前往阿蓮、田寮等廟宇參香、發送小紅包，感謝中央地方協力建設高雄，並呼籲立法院不分黨派，照顧地方民生及建設。

陳其邁今天率市府團隊，並與民進黨立委邱議瑩、林岱樺等人前往阿蓮薦善堂、田寮大南天福德祠參香及發送開運小紅包，祝福市民新年順心如意，各行各業開工大吉、生意興隆賺大錢。

2間廟宇是今年小紅包發放的壓軸最終場，吸引不少民眾前來領紅包討吉利，還有幼兒園小朋友帶著高雄燈會「吉伊卡哇」小燈籠要與陳其邁合照，現場氣氛熱鬧又溫馨。

陳其邁表示，市府團隊在中央立委及地方議員的協力下，建設高雄不曾停下腳步，台積電投資高雄，加上中央的大南方計畫，串聯起半導體供應鏈，許多產業都陸續進駐，讓高雄的經濟發展更加繁榮。

陳其邁並感謝高雄立委在中央爭取建設、守護預算，協助市府照顧民眾。但也再次對立法院財政收支劃分法的修法及總預算的刪減表達遺憾，呼籲立法院新年能以蒼生為念，不分黨派，照顧地方民生及建設。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，陳其邁也感謝阿蓮薦善堂長年對弱勢的照顧，對地方的貢獻甚大；也提到田寮大南天福德祠的土地公最靈驗，是市民朋友的求財聖地，感謝土地公保佑，讓高雄招商第一、經濟節節高升。

除了發送小紅包，因農曆正月初九（國曆2月6日）是玉皇大帝的誕辰，俗稱「天公生」，陳其邁今晚也預計前往三民玉皇宮、左營新庄仔天公廟、仁武天公廟、鳳山天公廟參香祝壽。（編輯：謝雅竹）1140205

陳其邁
詢問度大增 陳其邁：公費流感疫苗預計今天打完2NE1成員DARA曬高雄小物 感謝陳其邁邀唱跨年
邱議瑩
癌篩預算遭刪凍 賴總統喊話：健康不應分黨派高雄綠營抗藍白宣講 籲民眾將台灣帶回正途
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：