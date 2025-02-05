屏東縣府挺起家 購屋貸款成數最高85%

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）屏東縣政府配合中央執行住宅政策，推出房貸優惠專案，城鄉處指出，購屋貸款成數最高85%，總房價不超過新台幣1250萬元，申請資格放寬到18歲以上即可。

屏東縣政府今天舉行「縣府挺起家 購屋貸款成數最高85%」記者會，城鄉發展處長陳志宏表示，自民國108年3月起與全國農業金庫共同合作「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案，推出購屋貸款成數最高85%方案，並加碼購屋裝潢和添購家電最高100萬的貸款申請，鼓勵青年來到屏東就業、創業及購屋定居，促進屏東產業發展。

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陳志宏提及，在申請資格方面，總房價要在新台幣1250萬元內，取消在屏東縣就業限制，並將申請年齡由20至50歲放寬為18歲以上即可，同時放寬5年內購置房屋且屬金融機構轉貸者也可適用此方案；另外，配合財政部「新青年安心成家購屋優惠貸款」推出，民眾申辦時可混搭「農業版青安貸款」與「買厝住屏東，縣府挺起家」方案，以享有購屋貸款成數最高85%。

城鄉發展處表示，「買厝住屏東，縣府挺起家」政策應盡可能滿足縣民購屋需求，與時俱進，在綜合考量下，今年仍維持最高房貸利率補貼0.375%，若以房貸1000萬元計算，每月可省下3000多元，減輕縣民住宅負擔。（編輯：謝雅竹）1140205