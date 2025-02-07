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桃園石綿建材廢棄物免費清運開跑 10/31申請截止

2025/2/7 16:03（2/7 16:26 更新）
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桃園市政府收受民眾申請清運石綿建材廢棄物，海岸及資源循環工程處7日表示，已開放114年度免費清運申請，名額有限，申請至10月31日截止。（桃園市政府海岸及資源循環工程處提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月7日
桃園市政府收受民眾申請清運石綿建材廢棄物，海岸及資源循環工程處7日表示，已開放114年度免費清運申請，名額有限，申請至10月31日截止。（桃園市政府海岸及資源循環工程處提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月7日
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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市政府收受民眾申請清運石綿建材廢棄物，去年協助清運量達150公噸，創歷年新高。桃市府海資處指出，已在5日開放今年度免費清運申請，名額有限，申請至10月31日截止。

桃園市政府海岸及資源循環工程處今天表示，民國112年起開放民眾申請清運石綿建材廢棄物，去年受到航空城工程影響、中央補助增加，市民申請踴躍，共計協助清運150公噸石綿建材廢棄物，達到歷年新高。

海資處指出，今年持續向中央申請補助，已於5日開放民眾申請，只要在今年10月31日前申請（如達申請上限將提前截止）並符合資格者（家戶住宅、個人農業設施、寺廟、教堂）就會提供免費清運服務，市民無需支付任何費用。

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針對石綿建材廢棄物清運，海資處表示，市府僅提供免費的清運服務，未包含拆除服務，民眾仍需自行聘請專業人員將建物拆除並將石綿廢棄物依規定打包，拆除時應做好個人防護，切勿隨意棄置石綿廢棄物。

海資處指出，這項業務設有免費服務專線「桃園市石綿建材廢棄物清除處理補助專線0800-286858」，不僅有專人進行說明，並提供線上申請表單（https://forms.gle/NRVDwX2jNgCMc26B6），後續將由專人協助。（編輯：戴光育）1140207

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