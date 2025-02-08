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寒流來襲遊客盼降雪 合歡山武嶺停車場爆滿

2025/2/8 11:51（2/8 12:16 更新）
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寒流來襲，合歡山8日湧入大批遊客期待有機會一賞冰雪景色，武嶺地區停車場上午已爆滿。（南投縣警察局仁愛分局提供）中央社記者鄭維真傳真 114年2月8日
寒流來襲，合歡山8日湧入大批遊客期待有機會一賞冰雪景色，武嶺地區停車場上午已爆滿。（南投縣警察局仁愛分局提供）中央社記者鄭維真傳真 114年2月8日
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（中央社記者鄭維真南投縣8日電）寒流來襲，合歡山湧入大批遊客期待有機會一賞冰雪景色，目前雖未降下冰霰或雪，但武嶺地區停車場已爆滿，將視天候及道路狀況啟動交通疏導及管制。

南投縣警察局仁愛分局今天表示，合歡山地區海拔超過3000公尺，下雪機率高，部分道路因積雪未融，加上仍有下雪可能，警方將配合工務單位，視天候及道路狀況適時啟動交通疏導及管制措施。

仁愛分局指出，目前合歡山武嶺地區停車場已全數停滿，呼籲上山民眾審慎評估，並建議駕駛四輪傳動車輛、備好雪鏈，注意身體狀況及保暖禦寒；同時應隨時注意相關行車資訊及道路資訊看板，遵守交通指揮及管制措施，以維護行車安全。

此外，警方表示，合歡山地區停車空間有限，常造成車輛回堵，甚至發生交通事故，請民眾上山前務必有充足睡眠，避免疲勞駕駛。

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交通部公路局中區養護工程分局透過新聞稿指出，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺於昨晚實施預警性封閉，今天路況檢視正常，已於上午解除恢復交通。

中區分局也提醒，31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段，路肩尚有零星結冰未消融，請用路人小心行駛並注意沿線交維設施。（編輯：謝雅竹）1140208

#合歡山
#武嶺
#停車場
#寒流
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