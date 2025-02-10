台中市勞工大學推逾百門課程 開始受理報名

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市勞工大學今年推出逾百門課程與20場以上專題講座，今天中午起開放報名，只要設籍或工作地在台中市的勞工，都可到「台中市勞工大學」網站報名，以提升職場競爭力。

台中市勞工局說明，勞工大學提供6大類課程，包括產業發展與技術提升、數位資訊應用、管理、勞動權益保障、產業/職場專業語言及永續淨零，勞工朋友可依自身職能需求選擇適合的課程進修，且學費每小時只要新台幣50元，勞動權益保障課程更是完全免費。

勞工局長林淑媛表示，勞工大學除了提供廣受好評的SolidWorks、AutoCAD、Illustrator、Python等數位資訊課程外，更因應趨勢，去年起開設AI結合職場應用相關課程，幾乎班班爆滿。

林淑媛說，今年也規劃多門AI相關課程，如「打造AI創意簡報專業技能」、「AI短影音製作創意設計」、「SEO文案撰寫與AI輔助應用」及「Canva廣告文案與視覺設計」等，協助勞工朋友掌握最新數位工具，提升職能及工作效率。

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針對無法長時間參與課程的朋友，勞工大學指出，特別規劃單場主題式的專題講座，例如「ESG永續發展與企業碳管理」、「透過MBTI學習職場管理與溝通」等，以滿足勞工汲取新知及提升自我的機會。

勞工局表示，為了讓更多勞工朋友能就近便利上課，課程多安排在平日晚間和假日，114年由靜宜大學、弘光科技大學、台中市總工業會、台中科技大學、僑光科技大學、修平科技大學、國立中興大學、台中市總工會、台灣勞工大聯盟總工會及台中直轄市總工會共同承辦，開課地點遍及山海屯各區，今天中午起受理報名。（編輯：陳政偉）1140210