基隆租2坪國有地圍鐵鍊致居民跌倒 市府介入協調

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市深溪路一處國產署所有約2坪土地，近期有人承租後圍起鐵鍊，1個多月來造成多人跌倒受傷。市府表示，將與國產署協調是否能恢復作為通行使用。

國民黨基隆市議員韓世昱、基隆市政府工務處長陳耀川、財政部國有財產署北區分署基隆辦事處等單位，今天前往位於深溪路的圓窗宮前這塊土地會勘，土地周遭已圍起鐵鍊，張貼「租此地，適合餐車、飲料、小吃、早餐」廣告，並附上聯絡電話。

附近社區主委廖進富表示，這塊約2坪土地原本作為公車亭使用，圓窗宮向國產署承租緊鄰土地後，由於公車亭位於行人穿越道端點，圓窗宮為了民眾方便，無償提供部分土地作為公車亭使用。

廖進富說，沒想到公車亭搬移後，有人承租這塊土地，承租人雖有權使用，但卻用鐵鍊圍起承租範圍，至今已1個多月，緊鄰就是行穿線，一旁還有公車亭，多名居民在夜間通行時，未注意到鐵鍊不慎跌倒受傷，希望不要圍起鐵鍊。

韓世昱表示，民眾通行時必須繞過這塊土地走在車道上，與車爭道非常危險，希望國產署想辦法讓民眾能安全通行，此外，他也質疑承租人向國產署承租土地後，又有意轉租牟利，是否違反相關規定，希望國產署盡快釐清。

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陳耀川指出，市府將與國產署協調，盡快釐清這塊土地是否能恢復作為公眾通行使用，在此之前，市府已取得圓窗宮同意，在一旁先設置臨時的「綠腳丫」留出人行通道，供民眾通行。

記者去電詢問，承租人表示一切合法；國產署表示，會進一步研究後續處理方式。（編輯：張銘坤）1140210