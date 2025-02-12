年後轉職潮 高市青年局推新媒體就業媒合會

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄市青年局3月5日推出以「新媒體」為主軸的「職」求對決人才就業媒合會，包括iPASS一卡通、台鋼雄鷹、夢時代、HTC、霹靂布袋戲、五福旅行社、承億酒店等24家企業，將釋出百餘職缺。

青年局表示，因應新媒體職缺年後轉職熱潮，將於3月5日下午2時至5時30分，在鳳山行政中心大禮堂推出新媒體就業媒合會，協助求職者和企業方媒合。多家企業同步釋出新媒體相關職缺，包含行銷副理、影音剪輯師及社群經營人員等，最高薪資逾新台幣4萬元。

青年局透過新聞稿表示，這次參與的企業不僅薪酬穩定，福利更是透明公開。承億酒店、飛輪電商等多家公司，給出優於「勞動基準法」工作條件，入職即享多元特休假，降低轉職「特休歸零」的困擾。此外，夢時代、五福旅行社、三芳化學等公司，更提供三節獎金、年終獎金等完善獎金制度。

除企業徵才外，此次媒合會還推出多項免費求職輔助服務，如免費履歷健診分析，以專業、吸睛的角度指導求職者打造亮眼履歷。現場也有職場講座與分享會，揭密AI在新媒體中的應用技巧，幫助求職者掌握未來就業趨勢。

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青年局旗下「K-TV高雄新媒體人才培育中心」2月也將與iPASS一卡通合作舉辦「品牌形象與ESG策略的結合」專題講座，邀請一卡通總經理鄭鎧尹分享ESG（環境保護、社會責任、公司治理）策略議題，適合品牌行銷經理或相關工作者報名參與。

高雄市青年局長張以理表示，「K-TV高雄新媒體人才培育中心」提供完整新媒體行銷課程、認證與就業媒合等系列服務，協助青年求職者累積實戰經驗，打造專屬職涯舞台。相關培育活動及報名方式，可至青年局官網「新媒體人才培育專區」或關注官方臉書粉絲專頁。（編輯：張雅淨）1140212