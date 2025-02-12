新北校園通APP整合電子支付 繳費享回饋抽手機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市教育局今天表示，為方便家長開學後繳費，除紙本繳費外，也推動「新北校園通APP」，整合電子支付及超商條碼繳費，不僅可享回饋，還有機會抽中手機等獎品。

市府教育局表示，「新北校園通APP」整合電子支付繳費系統，包括iPASS Money、台灣Pay、全支付、悠遊付、街口支付、信用卡、QR Code網銀轉帳及超商條碼繳費等。

教育局今天發布新聞表示，「新北校園通APP」讓家長可在家中輕鬆繳納學雜費，不必奔波至超商或銀行。所有繳費紀錄將自動儲存在APP中，隨時可查詢、下載，以降低使用紙張。

為回饋家長支持，教育局表示，開學季推出優惠活動，即日起至3月31日止，使用「悠遊付」繳費即可享回饋及抽獎機會，手機等超值獎品，讓繳費變得更加輕鬆有趣。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，使用iPASS Money APP繳費，或透過指定銀行帳戶繳費，也可享不同的點數回饋。

教育局表示，除提供多元支付方式，「新北校園通APP」還能即時查詢孩子的課表與成績，讓家長輕鬆掌握孩子的學習狀況。（編輯： 林恕暉）1140212