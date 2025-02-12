讓青年安居 玉里鎮公所爭取舊營區興建150戶社宅

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮玉里鎮人口約2.1萬人，是縣內第三高，玉里鎮公所向國有財產署北區分署花蓮辦事處爭取，廢軍事營區變更後的住宅區，盼建社宅規劃至少提供150戶，讓青年安心居住。

玉里鎮長龔文俊說，玉里鎮為花東縱谷第一大鎮，是周邊鄰近鄉鎮重要生活圈，設籍人口2萬多人，實際居住與活動人口已超過4萬人，居住需求高，但近年房價高，年輕人購房壓力大。

玉里鎮公所指出，位於永昌里中華路西側的「龍虎營區軍事用地」軍方撤出後荒廢，2017年變更爲住宅區，國防部軍備局移交給國有財產局管理，面積約1萬2000坪。

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龔文俊說，這處公有用地原本內政部國土署計畫蓋長照服務機構，先前招摽已流標，公所希望爭取用地興建設社會住宅，按人口比例，初步規劃至少蓋150戶。

對於地方盼能活化土地，國產署北區分署花蓮辦事處主任汪禮富表示，樂觀其成，並向玉里鎮公所說明土地使用相關規範及流程。（編輯：陳仁華）1140212