加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃國昌接民眾黨主席 九合一與藍競合、兩年條款首要挑戰
首頁 / 地方

高市基層農會選舉 後續要選理事長與總幹事

2025/2/15 16:43（2/15 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
114年高雄市各基層農會農事小組長、副組長及會員代表改選15日投開票，整體作業圓滿落幕，26間基層農會共選出會員代表984人、農事小組長384人。圖為投票情形。（高雄市農業局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月15日
114年高雄市各基層農會農事小組長、副組長及會員代表改選15日投開票，整體作業圓滿落幕，26間基層農會共選出會員代表984人、農事小組長384人。圖為投票情形。（高雄市農業局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄15日電）114年高雄市各基層農會農事小組長、副組長及會員代表改選今天投票，開票作業圓滿落幕。後續待選出理事長與常務監事並完成聘任總幹事，基層農會整個屆次改選才算完成。

在全市各農會農事小組開票結果出爐後，各農會將於24日至27日陸續召開會員代表大會選出新屆次理、監事，並於3月7日前召開理、監事會，選出理事長與常務監事並完成聘任總幹事，屆時基層農會整個屆次改選才算完成。

投票在下午1時結束後隨即開票。這次選舉投開票所設置384處，26間基層農會共選出會員代表984人、農事小組長384人。

高雄市農業局表示，這次基層農會農事小組選舉，以內門區農會會員代表競爭最激烈，有65人競逐45個農會會員代表席次。總幹事部分由農會秘書高菊蓮及退休警察鄭博文登記參選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另有16家農會會員代表同額競選，選情單純。分別為高雄地區農會、鳳山區農會、林園區農會、大樹區農會、大社區農會、鳥松區農會、橋頭區農會、燕巢區農會、田寮區農會、湖內區農會、茄萣區農會、彌陀區農會、永安區農會、旗山區農會、甲仙地區農會、杉林區農會。

農業局農民組織科表示，這次農會選舉動員768名公所、學校、戶政、地政人員擔任各投開票所指導員、監票員，及384名警員維持各投開票所安全秩序。感謝各單位協助人員，另也感謝檢、警、調、政風系統充分合作，全力查察共同杜絕金錢、暴力介入，使選務工作順利進行。（編輯：孫承武）1140215

#高雄市農業局
#高雄市
#鄭博文
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：