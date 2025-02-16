屏東百人大健檢 周春米自身經驗提醒定期檢查

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）屏東縣政府今天在縣立大同高中活動中心提供成人一般健檢，及多項健康加值活動，上百名民眾參與。屏東縣長周春米體驗檢查，並以自身經驗提醒定期檢查重要性。

屏東縣政府衛生局辦理「蛇年躍動慶豐年，健康屏東揪您來篩檢活動」，周春米出席並致詞表示，自己即是在定期檢查時發現，精緻飲食及愛吃甜食，造成膽固醇太高、胃食道逆流，現在每晚吃降膽固醇藥，每早服用胃藥。此外，也在當縣長跑行程時發生「職業災害」，由於固定坐副駕駛座後方，太陽照射導致白內障要開刀，以此呼籲民眾維持定期檢查，預防勝於治療。

周春米表示，慢性病發生年齡逐年降低，年輕族群健康問題日益受到重視，總統賴清德是醫師出身，上任後推動健康台灣目標，今年增加許多政府負擔健檢項目，包括衛福部將免費成人健康檢查年齡從40歲下修至30歲，凡年滿30至39歲民眾，每5年可免費篩檢1次，篩檢項目包含血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重；子宮頸癌篩檢對象，擴大至25歲以上女性，每3年1次子宮頸抹片檢查。

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衛生局新聞稿表示，大健檢活動配合賴總統健康台灣政策，中央與地方攜手守護縣民健康。活動項目有成人健檢、肝炎篩檢、4項癌症篩檢、傳染病檢查、長者整合式功能評估、營養諮詢、長者護眼活動（眼底鏡檢查）、身心健康評估，並有心理諮商轉介服務，還設有智慧科技機台（肌力+腦力）供民眾體驗，不用到醫院即能完成健檢服務。另有加碼好康新台幣100元商品禮券、衛生紙等，讓參與民眾回饋「很貼心」。

衛生局指出，統計民國113年全年，屏東縣社區整合性篩檢共服務8萬多名民眾，此次新春健檢活動，有賴寶建醫院、衛生福利部屏東醫院、各醫事團體協助，與鄰近8里里長號召，讓民眾享有更便利健檢服務，共同照顧縣民健康。（編輯：謝雅竹）1140216