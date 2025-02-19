新光三越氣爆休館 中市勞工局促業者掌握員工安置

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中新光三越13日氣爆後休館，受影響員工數千人，台中市政府勞工局今天表示，20、21日將舉辦2場次勞動權益及相關服務資源說明會，並促新光三越掌握員工安置情形。

為了解及協助受氣爆案影響的雇主及勞工，勞工局表示，已主動聯繫新光三越相關人資代表，主動提供勞工局官網設置「新光三越爆炸事件勞動權益專區」、「新光三越爆炸事件受影響勞工勞動權益及相關服務資源整合方案」。

勞工局也請新光三越協助轉知合作廠商及其所屬勞工，將於20日及21日舉辦勞動權益及服務資源說明會資訊，並請鼓勵踴躍參加。

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勞工局根據資料統計指出，台中新光三越有303名員工，專櫃廠商833家，專櫃人員約3500人，到今天為止，收到新光三越14家專櫃廠商，申請資遣通報28人，市府受理後，轉由就服處後續連繫，協助申請失業給付及轉職或職訓等。

勞工局也表示，已請新光三越代表協助掌握合作廠商對員工安置情形，如有薪假、調店、資遣或其他方式安排，並請儘速提供廠商及員工名冊等聯絡資訊，以利勞工局提供後續協助。（編輯：陳仁華）1140219