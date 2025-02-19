高市公費流感疫苗增配逾萬劑 516院所隨到隨打

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）高雄市明天增配公費流感疫苗1萬2270劑，衛生局提醒高風險11類民眾速接種疫苗，有516家院所隨到隨打，民眾可先打電話確認疫苗庫存，以免白跑一趟。

高雄市政府衛生局發布新聞稿表示，全市有516家合約院所，明天開放高風險11類民眾接種公費流感疫苗，院所名單公告於衛生局官網「流感疫苗專區」（https://gov.tw/Atv），並將於每天上午8時30分及下午6時更新疫苗庫存情形。

根據衛生局統計，目前高雄市65歲以上長輩接種率約為5成、學齡前幼兒接種率約7成，呼籲年長者及嬰幼兒族群儘速完成疫苗接種；並提醒民眾出現上呼吸道症狀時儘速就醫，必要時依醫師處方接受抗病毒藥劑治療。

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高風險11類民眾包括，65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

衛生局提醒，請符合資格民眾且113年10月1日以後未接種流感疫苗者，洽鄰近院所安排接種，因疫苗數量有限，以隨到隨打為原則並僅提供預約當診次，建議先打電話確認疫苗庫存，避免白跑一趟。（編輯：陳仁華）1140219